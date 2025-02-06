Kayseri'de depremde hayatını kaybedenler "sessiz yürüyüş"le anıldı

Kayseri'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Kayseri AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda bir araya gelen gönüllüler, "Nerde hayat, orda AFAD" yazılı pankartlarla Barbaros Mahallesi'ndeki Avukat Ahmet Ulucanlar Ortaokulu önünden yürüyüşe başladı.

AFAD arama kurtarma köpeği "Gölge"nin de katıldığı yürüyüş, Sümerevleri Gülparkı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan AFAD İl Müdürü Rifat Genç, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçtiğini söyledi.

Genç, Kayseri'de "sessiz yürüyüş" yaptıklarını ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikle amaçlarının, vatandaşları afetlere karşı uyarmak olduğunu dile getirdi.

Yaşanan depremin acılarının taze olduğunu anlatan Genç, yüzlerce kişinin yürüyüşe katıldığını kaydetti.

Rifat Genç ayrıca, yürüyüşün ardından 23 binada tahliye tatbikatı gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.