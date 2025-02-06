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        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi yakalandı

        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:02 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:03
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        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi yakalandı
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        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.T. (43) yakalandı.

        Yapılan aramada 3 tabanca ve şarjörü ile 82 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyette işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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