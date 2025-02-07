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        Kayserispor 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:45
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        Kayserispor 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

        ​​​​​​​Trendyol Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-0 yenilen, 17. haftada sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ligin 18. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 19. haftasında iç sahada Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden ve 20. haftayı bay geçen Kayserispor, 21. haftada ise deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenildi.

        Bellona Kayserispor, bu maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

        Ligin 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasına yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde çıkan ve 0-0 berabere kalan Kayseri temsilcisinde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

        Süper Lig'de oynadığı 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 16. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabildi.

        Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini 15. haftada evinde alan Kayserispor, yarın konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor maçını kazanarak galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

        RHG Enertürk Enerji Stadında yarın saat 16.00'da başlayacak Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını, hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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