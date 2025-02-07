Kayserispor 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor

Ligin 22. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşılaşmasına yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde çıkan ve 0-0 berabere kalan Kayseri temsilcisinde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bellona Kayserispor, bu maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Ligin 19. haftasında iç sahada Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybeden ve 20. haftayı bay geçen Kayserispor, 21. haftada ise deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenildi.

​​​​​​​Trendyol Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-0 yenilen, 17. haftada sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ligin 18. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

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