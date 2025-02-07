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        Kayseri'de itfaiye ekipleri ocak ayında 659 olaya müdahale etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geçen ay 659 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:14 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:14
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        Kayseri'de itfaiye ekipleri ocak ayında 659 olaya müdahale etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geçen ay 659 olaya müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, doğal afet, yangın, kaza, arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren her konuda görev alıyor.

        17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile ihtiyaç duyulan her bölge, olay ve durumda görevini hızlı ve etkin bir şekilde sürdüren ekipler, ocak ayında toplam 659 olaya müdahale etti.

        Geçen ayın verilerine göre, 416 yangın, 65 trafik kazası ve 5 su baskınına müdahale eden, 173 kurtarma çalışması yapan ekipler, aynı zamanda 2 bin 5 eğitim verdi, 79 denetimde bulundu.

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