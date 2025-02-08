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        Kayseri'nin ulaşımı Kocasinan'da ele alındı

        Kayseri'nin ulaşım projeleri Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde görüşüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:13
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        Kayseri'nin ulaşımı Kocasinan'da ele alındı
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        Kayseri'nin ulaşım projeleri Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde görüşüldü.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ulaşım sorunlarının ve çözümlerinin görüşüldüğü toplantıya, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Karayolları 6.Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük katıldı.

        Burada konuşan Milletvekili Akar, hep birlikte Karayolları Bölge Müdürü Büyük'ü dinlediklerini ve kendisinin çeşitli bilgiler verdiğini, yapılacak projeler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirtti.

        Akar, "Şehrin yol altyapısının güçlenmesi için mevcut projelerin hızla ilerlemesi ve yeni projelerle ilgili olabilecek konuları arkadaşlarımızla değerlendirdik. Bölge müdürümüze verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Kayseri'nin ulaşım ihtiyaçlarını en yüksek seviyede karşılamak için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Çolakbayrakdar ise "Birlikten kuvvet doğar" sözünün bir örneğini sergilediklerini ve bu anlayışla vatandaşlara daha konforlu ve ferah bir şehir sunduklarını kaydetti.

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