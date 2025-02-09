Kayseri'de devriye gezen polis ekibinin fark ettiği bir binadaki yangın büyümeden söndürüldü
Kayseri'de bir apartmanda çıkan ve devriye gezen polis ekibi tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'de bir apartmanda çıkan ve devriye gezen polis ekibi tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, Profesör Fevzi Fevzioğlu Caddesi'nde 2 katlı apartmanın bodrum katından duman yükseldiğini fark etti.
Polis ekibinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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