Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nde 1 yılda 19 milyon kilovatsaat elektrik üretildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nde, 1 yılda 5 bin 300 hanenin ihtiyacını karşılayacak 19 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki en büyük üçüncü biyogaz tesisi olma özelliği taşıyan Beydeğirmeni Biyogaz Tesisinde, hayvansal atıklardan elde edilen biyogazla her gün elektrik üretiliyor.

Yenilenebilir ve çevreci enerji üretiminin hedeflendiği, kurulu gücü 4,5 megavatlık biyogaz tesisinde 1 yılda 5 bin 300 hanenin ihtiyacını karşılayacak 19 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

Tesiste kullanılan organik atıklar arasında büyükbaş ve kanatlı hayvan gübresi, şeker pancarı, mısır silajı ile bitkisel atıklar yer alıyor.