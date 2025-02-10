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        Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Şimşek, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Kayseri'de bazı toplantılara katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:52
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        Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Şimşek, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Kayseri'de bazı toplantılara katıldı.

        ORAN Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Şimşek, ajans çalışanları ile 2024 yılı değerlendirme ve 2025 yılı planlaması kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirdi.

        Şimşek, daha sonra Ajans Genel Sekreteri, birim başkanları ve koordinatörlerin katılımıyla TR72 Bölge Planı ve Sonuç Odaklı Programlar Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

        Ajans Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'u da makamında ziyaret eden Şimşek, devam eden ve tamamlanan bazı ajans projeleri de yerinde inceledi.

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