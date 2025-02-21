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        Rüzgarın hızı ve yönü ile basınç, nem ve sıcaklık değerlerini birlikte ölçen sensör geliştirildi

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, rüzgar hızı ve yönü ile basınç, sıcaklık ve nem değerlerini tek bir sistemde ölçebilen cihaz geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:57
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        Rüzgarın hızı ve yönü ile basınç, nem ve sıcaklık değerlerini birlikte ölçen sensör geliştirildi
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Mühendisliği Bölümü Yenilenebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, rüzgar hızı ve yönü ile basınç, sıcaklık ve nem değerlerini tek bir sistemde ölçebilen cihaz geliştirdi.

        Prof. Dr. Genç, AA muhabirine, normalde farklı cihazlarla ölçülebilen rüzgar hızını ve yönünü, isteğe göre basınç, sıcaklık ve nem verilerini de hesaplayabilen tek bir sensörde buluşturduklarını söyledi.

        Geliştirilen cihazın farklı özelliklerle öne çıktığına dikkati çeken Genç, "Dünyada uygulaması olmayan, kuvvet sensörleriyle çalışan bir rüzgar ölçüm sistemi geliştirdik. Rüzgar hızı ve yönü ayrı ayrı ölçülüyordu. Geliştirdiğimiz patentli üründe ise hem yönü hem de hızı ölçebiliyoruz. Rüzgar hızını ölçerken silindir etrafındaki akıştan faydalanıyoruz." dedi.

        Cihazla aynı zamanda basınç, sıcaklık, nem verilerini de ölçebildiklerini belirten Genç, gerçek rüzgar hızını da tespit ettiklerini, geliştirdikleri rüzgar sensörünün, tarım arazilerinde, meteorolojide, rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde kullanılabileceğini kaydetti.

        Piyasada aktif kullanılan ve yurt dışından getirilen sensörlerin daha maliyetli olduğuna da değinen Genç, "2 bin 500-3 bin avro veya dolar şeklinde fiyatlar varken, bizim ürünümüz 1500-2 bin dolar seviyesindedir. Fiyatlar, uygulamaya ve hassasiyet isteğine göre değişebiliyor. Şimdiye kadar sensörümüzün bir satışını da yaptık. Firma memnun kaldı. Şu an yeni satışlar için görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

        Genç, yurt dışından gelen sensörlerin rüzgar tepkisinin 8 saniye olduğunu, kendi geliştirdikleri sistemin ise tepkiyi anında verdiğini ifade etti.

        - Laboratuvarda test edildi, kalibrasyonu yapıldı

        Rüzgar sensörü cihazına patent aldıklarını aktaran Genç, şöyle devam etti:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün akredite laboratuvarında rüzgar sensörümüzün kalibrasyonu yapıldı. Değerler düzgün şekilde devam ediyor. Şu an yazılımda en son güncellemelerimizi de yapabiliyoruz. Dolayısıyla sıkıntımız yok. Bununla ilgili laboratuvardaki test odasında deneylerini yapıp karşılaştırmalarını yaptık. Aynı zamanda Kırşehir'de arazide uygulamalar yaptık. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün kriterleri var. Belirsizlik dediğimiz kısımda bu kriterlerin zaten altındayız ve herhangi bir sorun yok."

        Meteoroloji İl Müdürlüğünün istasyonunda yurt dışından gelen sensörlerin yanına kendi cihazlarını koyarak uyum testi de yapacaklarını belirten Genç, meteorolojinin kullanımına sunmayı hedefledikleri sensörlerle Türkiye'nin millileşme konusundaki atağına destek vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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