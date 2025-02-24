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        YUM-BİR Başkanı Afyon'dan yumurta arzı açıklaması:

        Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Bizim ihracata da yumurta üretim sanayine de halkımıza da yeterli miktarda üretimimiz var. Yumurta arz güvenliğimiz güven altında." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:13
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        YUM-BİR Başkanı Afyon'dan yumurta arzı açıklaması:
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        Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Bizim ihracata da yumurta üretim sanayine de halkımıza da yeterli miktarda üretimimiz var. Yumurta arz güvenliğimiz güven altında." dedi.

        Afyon, Kayseri Ticaret Odası'nda gazetecilere, yumurtanın ramazan ayında sofralara en uygun fiyata sunulması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

        Dünya ülkelerindeki yumurta taleplerini de rahatlıkla karşılayabileceklerini ifade eden Afyon, farklı ülkelere giden yumurtaların iç piyasaya etkisinin olmayacağını öne sürdü.

        Dünyadaki gelişmelerden kaynaklı yumurta arzının bazı ülkelerde olduğunu, Türkiye'nin ise arz fazlasını ihraç ettiğini aktaran Afyon, şöyle konuştu:

        "Dünya ülkelerindeki bu talepleri rahatlıkla karşılayabileceğiz. Bu ülkelere giden yumurtaların kesinlikle iç piyasaya etkisi olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ramazan döneminde insanlarımızın alışverişe yoğunlaştığı ve mutfaklarının olmazsa olmazı yumurtayı tedarik etme adına bir dizi hareketler, bazı fırsatçıları öne çıkarmasın. Bu denetçilerimizin gözetiminde bizim fiyatları artırma imkanımız olmadığı gibi arzımızın yükseldiği dönemlerde fiyatların makro seviyelere inebileceğini söylüyoruz. Şu anda fiyatlarımızın makro olduğunu da söyleyebiliriz. Bizim ihracata da yumurta üretim sanayine de halkımıza da yeterli miktarda üretimimiz var. Yumurta arz güvenliğimiz güven altında."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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