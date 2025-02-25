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        Kayseri'de operasyonda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 41 yaşındaki polis memuru İbrahim Birol için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:35 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:38
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        Kayseri'de operasyonda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
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        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 41 yaşındaki polis memuru İbrahim Birol için tören düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, şehit polis memuru Birol için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Buradaki törenin ardından Pınarbaşı ilçesine gönderilen evli ve 2 çocuk babası Birol'un cenazesi, öğle vakti Tokmak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

        Törene, Birol'un ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve şehidin meslektaşları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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