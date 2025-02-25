Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Yalçın, AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresini değerlendirdi

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ankara'da yapılan AK Parti 8. Olağan Kongresini değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Yalçın, AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresini değerlendirdi
        ABONE OL

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ankara'da yapılan AK Parti 8. Olağan Kongresini değerlendirdi.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, kongrede yaşanan coşkunun ve oluşan kadronun ülkenin parlak geleceğinin işareti olduğunu ifade etti.

        Salonun içinde ve dışında büyük bir coşku olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

        "Her daim yenilenen ve gücüne güç katan partimiz, yine çok başarılı bir organizasyon ile güzel bir kongreye imza attı. Yapılan seçimlerle partimizin MKYK'si belli oldu. Şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Oluşan kadronun, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz adına çok başarılı işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. MKYK üyeliğine seçilen Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş ve Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş ile tüm diğer üyelerimizi de tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru için tö...
        Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru için tö...
        Kayseri aspir, çavdar, çerezlik kabak ve kimyon üretiminde Türkiye'de birin...
        Kayseri aspir, çavdar, çerezlik kabak ve kimyon üretiminde Türkiye'de birin...
        Kocasinan'da Satranç İl Birinciliği Turnuvası başladı
        Kocasinan'da Satranç İl Birinciliği Turnuvası başladı
        Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru için tö...
        Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru için tö...
        Kadınlar geleneksel Çerkes motiflerini giysi ve çeşitli ürünlere işliyor
        Kadınlar geleneksel Çerkes motiflerini giysi ve çeşitli ürünlere işliyor
        Avustralyalı 83 yaşındaki heykeltıraş enerjisini sanattan alıyor
        Avustralyalı 83 yaşındaki heykeltıraş enerjisini sanattan alıyor