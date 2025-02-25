Başkan Yalçın, AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresini değerlendirdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ankara'da yapılan AK Parti 8. Olağan Kongresini değerlendirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, kongrede yaşanan coşkunun ve oluşan kadronun ülkenin parlak geleceğinin işareti olduğunu ifade etti.

Salonun içinde ve dışında büyük bir coşku olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Her daim yenilenen ve gücüne güç katan partimiz, yine çok başarılı bir organizasyon ile güzel bir kongreye imza attı. Yapılan seçimlerle partimizin MKYK'si belli oldu. Şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Oluşan kadronun, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz adına çok başarılı işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. MKYK üyeliğine seçilen Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş ve Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş ile tüm diğer üyelerimizi de tebrik ediyor, başarılar diliyorum."