ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış Turgut
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 17, Dangerfield, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Meltem Avcı 6, Şuğranur Hatice Sönmez 19, Powers 5, Fall 19
ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Feride Şevval Akalan, Fauthoux 8, Carleton 17, Beren Polen Höke, Araujo 14, Derin Yaya, Sinem Ataş 7, Johannes 14, Pelin Derya Bilgiç 10
1. Periyot: 11-28
Devre: 31-46
3. Periyot: 44-58
KAYSERİ
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