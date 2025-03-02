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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:57 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:57
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış Turgut

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 17, Dangerfield, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 2, Meltem Avcı 6, Şuğranur Hatice Sönmez 19, Powers 5, Fall 19

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 4, Feride Şevval Akalan, Fauthoux 8, Carleton 17, Beren Polen Höke, Araujo 14, Derin Yaya, Sinem Ataş 7, Johannes 14, Pelin Derya Bilgiç 10

        1. Periyot: 11-28

        Devre: 31-46

        3. Periyot: 44-58

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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