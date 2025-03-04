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        Kocasinan Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kocasinan Belediyesi mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:51
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        Kocasinan Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kocasinan Belediyesi mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yönetimindeki toplantıda, gündemdeki 16 madde görüşülerek karara bağlandı.

        Erkilet Camikebir, Yenidoğan, Sancaktepe, Boztepe, Molu ve Şeker mahallelerinin imar planlarının görüşüldüğü toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan belediyeye ait Erkilet Mahallesi 107 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Sağlık Bakanlığı adına tahsis edilmesi talebi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

        Gündem maddesinde yer alan Gazze ve Filistin'e yapılacak yardımlar için Belediye ile Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılması, iş birliği protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi görüşüldü ve oy birliğiyle karar alındı.

        Böyle bir hassas konuda oy birliğiyle karar alındığı için meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'nin bir yandan zulümlerle mücadele ederken bir yandan da mazlumlara kucak açtığını belirtti.

        Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak zulme uğrayan mazlumların her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

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