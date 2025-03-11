Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşla bir araya geldi

        Kayseri Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:03 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşla bir araya geldi
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, beraberinde AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile AK Parti İl Başkanlığı Ramazan Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen programda, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Yasin Mutlu ve teşkilat üyelerinin de yer aldığı programda konuşan Büyükkılıç, vatandaşların ramazanını tebrik etti.

        Birlik ve beraberliğin önemine değinen Büyükkılıç, "Önemli olan ramazanın ruhuna uygun şekilde hareket etmek ve birlik, beraberlik ile dayanışmaya vesile olmasına katkı sağlamaktır. Bu anlayış içerisinde her gün bir yerde bulunarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, uyum içerisinde gerek Hacılar gerek diğer bölgelerdeki ilçelerle ilgili ne gerekiyorsa yapma yönünde irade gösterdiklerini, birlikte olmanın bereketini yaşadıklarını kaydetti.

        Milletvekili Çopuroğlu ise Büyükşehir Belediyesinin gölgesinde tüm belediye başkanlarının hizmet yarışında olduğunu belirterek, bu hizmetlerin el ele, birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceğini kaydetti.

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da ramazan ayını huzur içinde geçirdiklerini, günlük ihtiyaç sahibi 200 kişiye yemek verdiklerini anlattı.

        Büyükkılıç, iftarın ardından Hacılar Camikebir Camii'nde teravih namazını eda ederek, teravih sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

        AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları tarafından kurulan ikram standını da ziyaret eden Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara ikramlıklar dağıttı.

        Büyükkılıç ve beraberindekiler, ilçede yaşayan Fırtına ailesini de ziyaret ederek ortopedik engelli Selman Fırtına'ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Suudi Arabistan'da ABD-Ukrayna zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Ukrayna zirvesi
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok"
        "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok"
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Başkan Yalçın, Espor ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti
        Başkan Yalçın, Espor ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti
        Voleybolla kırsalda tanıştılar Kayseri'nin "efesi" oldular
        Voleybolla kırsalda tanıştılar Kayseri'nin "efesi" oldular
        Kutudaki hurmalar arasından uyuşturucu çıktı; 5 gözaltı
        Kutudaki hurmalar arasından uyuşturucu çıktı; 5 gözaltı
        Kayseri Havalimanı şubatta 178 bin 240 yolcuya hizmet verdi
        Kayseri Havalimanı şubatta 178 bin 240 yolcuya hizmet verdi
        Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 11 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 11 şüpheli yakalandı
        AK Parti İl Başkanı Okandan, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi
        AK Parti İl Başkanı Okandan, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi