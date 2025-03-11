Vali Çiçek'ten İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 104. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın kabulünün, milletin bağımsızlığına olan inancını pekiştirdiğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu kabul, aynı zamanda milli kimliğimizin ve ulusal değerlerimizin güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşır. Her yıl 12 Mart'ta İstiklal Marşı'mızın kabulü anılırken, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve onun eserini anmak, aziz milletimizin geçmişine ve değerlerimize sahip çıkmak anlamına gelmektedir. 12 Mart sadece bir tarih değil, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin timsali olan İstiklal Marşı'nın kabulü ile ulusal birliğimizin, beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, şükran, rahmet ve minnetle anıyorum."