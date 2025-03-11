Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde oyun terapisi kursu veriliyor

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü'nde psikolojik danışmanlar tarafından 3-11 yaş arası çocuklara oyun terapisi kursu veriliyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mimarsinan Mahallesi'ndeki Çocuk Kulübü'nde psikolojik danışman Eda Kır ve Selenay Özbek tarafında ücretsiz verilen kurs, randevu sistemiyle hizmet veriyor.

Oyun terapisi odasında çocukların kendilerini ifade etmeleri ve duygularını keşfetmeleri sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öncelikli odaklarının çocuklar ve gençler olduğunu, bütün çalışmaları geleceğin teminatı olarak gördükleri çocuklar için yaptıklarını belirtti.

Çocukların daha iyi eğitim alabilmesi ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezi ile farklı ufuklar açmaya çalıştıklarını kaydetti.

Faaliyetleriyle çocukları geleceğe hazırladıklarını anlatan Çolakbayrakdar, "Daha donanımlı nesillerin yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik ve çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Tüm gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir. Biz onların geleceği adına, yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Psikolojik danışman Kır ise ebeveynlerin çocukları için bu konuda yoğun bir şekilde destek almak istediklerini ve eğitimden faydalandıktan sonra başkalarına da tavsiyelerde bulunduklarını belirtti.

Psikolojik danışman Özbek de çocuk dilinin oyun ve kelimelerle ifade bulduğunu, bu doğrultuda ilerleyerek çocukların duyguları ve davranışları üzerine rehabilitasyon sürecine yardımcı olduklarını kaydetti.