Kayseri'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, M.K. (59) yönetimindeki 01 ALG 863 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Niğde kara yolu Bakımevi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan T.K. (58) ve S.K. (83) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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