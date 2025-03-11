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        Kayseri'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:51
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        Kayseri'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, M.K. (59) yönetimindeki 01 ALG 863 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Niğde kara yolu Bakımevi mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan T.K. (58) ve S.K. (83) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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