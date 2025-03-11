Kayseri'de ahşap kablo makarasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ahşap kablo makarasına sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ahşap kablo makarasına sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Turgut Reis Mahallesi'nde bir kedinin ahşap kablo makarasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti.
Makaranın orta kısmındaki deliğe girmeye çalışırken sıkıştığı anlaşılan kedi, ekiplerce çıkarıldı.
Kurtarılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Kedi daha sonra salıverildi.
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