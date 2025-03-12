Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Bu kapsamda yapılan çalışmada, G.K.(15) ve D.K.(13) gözaltına alındı.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

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