Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde polis ekipleri 2 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde polis ekipleri 2 hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.
Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, G.K.(15) ve D.K.(13) gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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