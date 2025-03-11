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        Kayseri'de, hırsızlık anı kameraya yansıdı; 2 gözaltı

        KAYSERİ'de, 'tırnakçılık' olarak tabir edilen el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 22:56 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:00
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        Kayseri'de, hırsızlık anı kameraya yansıdı; 2 gözaltı
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        KAYSERİ'de, 'tırnakçılık' olarak tabir edilen el çabukluğu yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen G.K. (16) ile D.K. (14) yakalandı. 31'er adet suç kaydı bulunan şüphelilerin hırsızlık anı kameraya yansıdı.

        Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede, 'Bir iş yerinde tırnakçılık yöntemiyle yapılan hırsızlık' olayı ile ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını G.K. ile D.K.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 31'er adet suç kaydı olduğu öğrenilen G.K. ile D.K., polis merkezine götürüldü.

        Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, para bozdurmak bahanesi ile verdikleri yüksek değerli paranın üzerini alırken el çabukluğu ile hırsızlığı gerçekleştirdikleri görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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