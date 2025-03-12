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        Kayseri'de önünü kestikleri araçta bulunanların cep telefonlarını gasbeden 9 zanlı yakalandı

        Kayseri'de seyir halindeki aracın önünü keserek içinde bulunanlardan 2 cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 5'i çocuk 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:32
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        Kayseri'de önünü kestikleri araçta bulunanların cep telefonlarını gasbeden 9 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de seyir halindeki aracın önünü keserek içinde bulunanlardan 2 cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 5'i çocuk 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir aracın kalabalık bir grup tarafından durdurularak, araç içindeki 2 cep telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İncelemede, olaya karışanların kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 5'i çocuk 9 zanlıyı çaldıkları 2 telefonla yakaladı.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 5 çocuğun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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