Kayseri'de önünü kestikleri araçta bulunanların cep telefonlarını gasbeden 9 zanlı yakalandı
Kayseri'de seyir halindeki aracın önünü keserek içinde bulunanlardan 2 cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 5'i çocuk 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de seyir halindeki aracın önünü keserek içinde bulunanlardan 2 cep telefonu gasbettikleri öne sürülen 5'i çocuk 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir aracın kalabalık bir grup tarafından durdurularak, araç içindeki 2 cep telefonunun gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, olaya karışanların kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 5'i çocuk 9 zanlıyı çaldıkları 2 telefonla yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 5 çocuğun ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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