Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nin düzenlediği program, Gültepe Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anısına hazırlanan "Bir Yıldız Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temalı tiyatro oyunu sahnelendi.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi yapıldı.

Öğrencilerin çeşitli türküler seslendirdiği ve şiirler okuduğu programa, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı ile öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.