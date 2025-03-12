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        Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu

        Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:57
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        Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu
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        Kayseri'de boş arazide 3 kişi baygın, 1 kişi ölü bulundu.

        Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde devriye görevindeki polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir araç fark etti.

        Aracın yakınında hareketsiz halde 4 kişinin olduğunu gören polis, bölgeye sağlık ekibi yönlendirilmesini istedi.

        Olay yerinde bulunan E.B, R.Ç. ve A.B. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelirken, Ahmet Ş'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ahmet Ş'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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