Kayseri'de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi (56) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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