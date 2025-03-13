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        Kayseri'de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 01:07 Güncelleme: 13.03.2025 - 01:07
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        Kayseri'de 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi (56) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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