Kayseri Bilişim Akademisi, geleceğin uzmanlarını yetiştirecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Kayseri Bilişim Akademisi, 15 Mart'ta hizmet vermeye başlayacak.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, sağlayacakları eğitimlerle gençlerin hem teknik bilgi ve becerilerini geliştirecek hem de sosyal becerilerini güçlendireceklerini bildirdi.

Kayseri'yi teknolojiye daha yakın, bilişimle büyüyen bir şehir yapmayı hedeflediklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu projeyle gençlerimizin kariyerlerine yön verecek bilgi ve becerileri kazandırmalarını amaçlıyoruz. Geleceğin bilişim uzmanlarını yetiştirmek için sabırsızlanıyoruz. Akademi, 30 öğrenciyle yapay zeka, programlama ve siber güvenlik gibi alanlarda derinlemesine eğitimler sunacak. Öğrenciler, eğitim süresince aynı zamanda problem çözme, takım çalışması ve iletişim becerileri gibi sosyal yetkinliklere de odaklanacak. Ayrıca, bilimsel metodolojilerin kullanıldığı çalışmalara katılacak olan öğrenciler, bu alandaki en son gelişmeleri takip etme şansı bulacak."