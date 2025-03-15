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        Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği üyeleri iftarda buluştu

        Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 15.03.2025 - 09:39
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        Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği üyeleri iftarda buluştu
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        Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, ramazan ayında iftar sofrasında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Mobilya üreticileri olarak istikrarlı ve verimli bir şekilde çalıştıklarında işsizliğin azaldığını belirten Yalçın, ancak düzenli, istikrarlı ve liyakatli çalışan bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

        Mobilya sektörünün her meslek grubundan çalışana iş imkanı sağladığını anlatan Yalçın, ihracatta her yıl artarak büyüdüklerini kaydetti.

        Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ise ülkenin ekonomik durumuna değinerek, geçen yıl da Türkiye'nin ekonomik olarak büyüdüğünü belirtti.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kayseri'de en çok istihdam sağlayan sektörün mobilya olduğunu anlattı.

        Programa, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler ve Dursun Ataş ile davetliler katıldı.

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