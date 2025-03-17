Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nin kayıtları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen projeden, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar faydalanabilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje hava kirliliğinin önlemesi amacıyla gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nin 2025 yılı müracaatlarını başlattı.

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