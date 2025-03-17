Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nin kayıtları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nin 2025 yılı müracaatlarını başlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Tesisat Sizden, Kombi Bizden Projesi"nin 2025 yılı müracaatlarını başlattı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje hava kirliliğinin önlemesi amacıyla gerçekleştirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen projeden, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar faydalanabilecek.
Bugün başlayan müracaatlar için şartlar "www.kayseri.bel.tr" adresinde paylaşılacak.
Başvuruların internet sitesinden yapılacağı projede detaylı bilgi, 0352 222 69 73 numaralı telefondan alınabilecek.
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