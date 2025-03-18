Kayseri'de "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı imza kampanyası başlatıldı

Büyük Aile Platformunun, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlattığı imza kampanyası Kayseri'de de başladı.

Büyük Aile Platformu çatısı altında bir araya gelen Kayseri Aile Platformu üyeleri, son yıllarda televizyon programlarında çocuk istismarı, cinsel taciz, saldırı, şiddet ve cinayet gibi unsurların işlenmesi, reyting uğruna toplumun genel ahlakına zarar veren içeriklerin yaygınlaşması, şiddet ve entrikayla çarpık ilişki ağlarının sıradanlaştırılarak normalleştirilmesi gibi olumsuzlukların artması nedeniyle harekete geçti.

Bu konuda farkındalık oluşturmak için başlatılan kampanyaya katılan Kayseri Aile Platformu, Dünya Ticaret Merkezi'nde imza toplamaya başladı.

Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, AA muhabirine, ekrandaki çürümeye "dur" demek için imza kampanyasına katıldıklarını söyledi.

Programların olumsuz yanlarından bahseden Avanlıer, her gün ekranlardaki gündüz kuşağında yayınlanan cinsel istismar, tacizler, aile düzenini bozan her türlü içerik ve görsellere karşı kampanyayı başlattıklarını belirtti.

Yayınlara çekidüzen verilmesi gerektiğine dikkati çeken Avanlıer, Türkiye'nin değerlerine yönelik yayınlar yapılması gerektiğini, amaçlarının da bu olduğunu ifade etti.

Avanlıer, "Ailesini, geleceğini ve sağlıklı gelişen çocuklarını önemseyen herkesi imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. 31 Mart'a kadar imza almaya devam edeceğiz. Bu imzaları TBMM, RTÜK ve Cumhurbaşkanlığına götüreceğiz." dedi.

İmza kampanyasının alışveriş merkezlerinde ve birçok noktada yapıldığını dile getiren Avanlıer, "Konuştuğumuz herkes çocukların ruh sağlığı ve psikolojisini olumsuz etkileyen bu görüntülerden rahatsız. Bu şiddet, taciz görüntüleri görülerek normalleşiyor ve kanıksanmaya başlıyor." diye konuştu.

Kampanyaya katılan Hatice Koçyiğit ise gündüz kuşaklarının ekran karşısındaki izleyicileri olumsuz etkilediğini, bu nedenle ekranlardan kaldırılması gerektiğini kaydetti.