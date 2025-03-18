Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı imza kampanyası başlatıldı

        Büyük Aile Platformunun, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlattığı imza kampanyası Kayseri'de de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı imza kampanyası başlatıldı
        ABONE OL

        Büyük Aile Platformunun, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlattığı imza kampanyası Kayseri'de de başladı.

        Büyük Aile Platformu çatısı altında bir araya gelen Kayseri Aile Platformu üyeleri, son yıllarda televizyon programlarında çocuk istismarı, cinsel taciz, saldırı, şiddet ve cinayet gibi unsurların işlenmesi, reyting uğruna toplumun genel ahlakına zarar veren içeriklerin yaygınlaşması, şiddet ve entrikayla çarpık ilişki ağlarının sıradanlaştırılarak normalleştirilmesi gibi olumsuzlukların artması nedeniyle harekete geçti.

        Bu konuda farkındalık oluşturmak için başlatılan kampanyaya katılan Kayseri Aile Platformu, Dünya Ticaret Merkezi'nde imza toplamaya başladı.

        Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, AA muhabirine, ekrandaki çürümeye "dur" demek için imza kampanyasına katıldıklarını söyledi.

        Programların olumsuz yanlarından bahseden Avanlıer, her gün ekranlardaki gündüz kuşağında yayınlanan cinsel istismar, tacizler, aile düzenini bozan her türlü içerik ve görsellere karşı kampanyayı başlattıklarını belirtti.

        Yayınlara çekidüzen verilmesi gerektiğine dikkati çeken Avanlıer, Türkiye'nin değerlerine yönelik yayınlar yapılması gerektiğini, amaçlarının da bu olduğunu ifade etti.

        Avanlıer, "Ailesini, geleceğini ve sağlıklı gelişen çocuklarını önemseyen herkesi imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. 31 Mart'a kadar imza almaya devam edeceğiz. Bu imzaları TBMM, RTÜK ve Cumhurbaşkanlığına götüreceğiz." dedi.

        İmza kampanyasının alışveriş merkezlerinde ve birçok noktada yapıldığını dile getiren Avanlıer, "Konuştuğumuz herkes çocukların ruh sağlığı ve psikolojisini olumsuz etkileyen bu görüntülerden rahatsız. Bu şiddet, taciz görüntüleri görülerek normalleşiyor ve kanıksanmaya başlıyor." diye konuştu.

        Kampanyaya katılan Hatice Koçyiğit ise gündüz kuşaklarının ekran karşısındaki izleyicileri olumsuz etkilediğini, bu nedenle ekranlardan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        Bakan Tunç'tan umut hakkı ve af tartışmaları hakkında açıklama
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"

        Benzer Haberler

        109 kişilik bölümün tek kız öğrencisi: 'Sanayide ne işin var' dediler, dinl...
        109 kişilik bölümün tek kız öğrencisi: 'Sanayide ne işin var' dediler, dinl...
        Kayseri'de engellilere hayırseverlerin desteğiyle 40 akülü araç hediye edil...
        Kayseri'de engellilere hayırseverlerin desteğiyle 40 akülü araç hediye edil...
        İncesu'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        İncesu'da şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Kayseri'de raylı sistem güzergahında bakım çalışması yapıldı
        Kayseri'de raylı sistem güzergahında bakım çalışması yapıldı
        Melikgazi Antika Pazarı açıldı
        Melikgazi Antika Pazarı açıldı
        Kocasinan Belediyesi ilçedeki camileri düzenli olarak temizliyor
        Kocasinan Belediyesi ilçedeki camileri düzenli olarak temizliyor