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        KESOB'un kooperatifçilik eğitimleri sürüyor

        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, kooperatifçilik eğitimi almak isteyen kooperatiflerin birliğe başvurabileceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:02
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        KESOB'un kooperatifçilik eğitimleri sürüyor
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        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, kooperatifçilik eğitimi almak isteyen kooperatiflerin birliğe başvurabileceklerini bildirdi.

        Odakır, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığından alınan yetkiyle kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine temel kooperatifçilik eğitimini kurum olarak vermeye devam ettiklerini belirtti.

        Eğitim programları kapsamında 24 Şubat- 1 Mart'ta 15 farklı kooperatiften 89 kişiye eğitim verdiklerini kaydeden Odakır, "İlk yetki alan kurum olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kooperatiflerimiz uzaktan veya yüz yüze olmak üzere 2 farklı şekilde eğitim programına dahil olabiliyorlar ama şimdiye kadar tercih hep uzaktan eğitim yönteminden yana oldu. Kursiyerler, sağladığımız altyapı aracılığıyla nerede olurlarsa olsunlar internet olması durumunda akıllı telefonlarından veya diğer cihazlardan sisteme giriş yapıp ilgili dersleri günü gününe takip edebiliyor. Kooperatiflerimiz odamıza müracaat edip başvurabilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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