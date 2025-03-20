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        Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, ERÜ'de konuştu:

        CumhurbaşkanlığıSavunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Hayal Mühendisleri: Sektörden Üniversiteye" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 19:04 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:04
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        Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, ERÜ'de konuştu:
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        CumhurbaşkanlığıSavunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Hayal Mühendisleri: Sektörden Üniversiteye" etkinliğine katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde ERÜ Space'S Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Karataş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Savunma sanayi gerçekten teknolojiyi geliştiriyor ve aynı zamanda teknolojiyi geliştirirken insanı da doğru yetiştiren bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Görüyorsunuz ki son dönemde savunma sanayi gündüz kuşağı programına döndü. Herkes savunma sanayisini konuşuyor ama doğru kişilerin ve platformlarda konuşulması gereken bir alandan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Space'S Kulübü Başkanı Muratcan Bolat da konuşmasında kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Etkinlik, GE AEROSPACE Yazılım Mühendisliği Direktörü Ozan Erciyas ve ROKETSAN Akademi Müdürü Selin Tamer'in sunumları ile devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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