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        Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:41
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        Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından arananlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen 2 milyon lira değerindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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