Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından arananlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen 2 milyon lira değerindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi.
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