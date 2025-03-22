1111 taneli tarihi tespih, ramazan ayında sabırla çekiliyor

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Develi ilçesindeki Sivasi Hatun Camisi'nde 700 yılı aşkındır muhafaza edilen 13 metre uzunluğundaki 1111 taneli tespih, ramazan ayı ve dini günlerde sabırla çekiliyor.

Sivasi Siti Hatun tarafından 1281 yılında yaptırılan tarihi camide bulunan tespihin, caminin yapımından sonra Selçuklu'nun başkenti Konya'dan gönderildiği belirtiliyor.

Cami içindeki cam bölmede özenle muhafaza edilen 13 metre uzunluğundaki tespih, 1111 taneden oluşuyor.

Andız ağacından yapılan 5 kilogram ağırlığındaki tespih, toz tutmamasının yanında hoş kokusuyla da dikkati çekiyor.

Tespih dini gün, gece ve aylarda ibadet etmek isteyen cemaat tarafından kullanılıyor.

Cami imamı Mahmut Sami Çinici, AA muhabirine, tarihi caminin bölgesinde yapılan ender eserlerden olduğunu söyledi.

Çinici, tarihi caminin en dikkat çekici özelliklerinden birinin 1111 taneli, andız ağacından yapılan tespih olduğunu belirterek, tespihin toz tutmadığını ve çürümeyen bir yapıda olduğunu dile getirdi.

Tespihin zikir için yapıldığını kaydeden Çinici, "Tespihimiz dini gün ve gecelerde, musibet ve afet zamanlarında yöre halkı tarafından çekile gelmiştir." dedi.

Sadece yöre halkı tarafından değil, yurt dışından gelenlerin de camiyi ziyaret ettiğini vurgulayan Çinici, caminin farklı bir maneviyatının olduğunu anlattı.

- Tespihin tanesinin fazlalığı sabrı öne çıkartıyor

Çinici, tespihin cami yaşıyla aynı tarihte yapıldığını ifade ederek, "Ramazan, aynı zamanda sabır ayıdır. Bizim tespihimizin 1111 taneli olması ibadette devamlılığı, aynı zamanda da sabrı göstermektedir." diye konuştu.

Cemaatten 23 yaşındaki Nurullah Kolay ise camiye küçük yaştan beri geldiğini, tarihi tespihin imamlar tarafından muhafaza edildiğini dile getirdi.

Kolay, tespihle ramazanda ve mübarek gecelerde zikirle meşgul olduklarını söyledi.

Mahalle muhtarı Osman Şam da geçmişten beri mübarek günlerde, depremlerde, afetlerde bu tespihin halka halinde çekildiğine dikkati çekti.

Cemaatten 77 yaşındaki Haydar Danacı ise cami ve tespihin korunmasının önemli olduğunu kaydetti.