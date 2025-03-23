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        Kayseri'de kızı tarafından bıçaklanan anne öldü

        Kayseri'de kızının bıçakla yaraladığı anne hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:08
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        Kayseri'de kızı tarafından bıçaklanan anne öldü
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        Kayseri’de kızının bıçakla yaraladığı anne hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta T.C. ile kızı M.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine T.C, kızı tarafından bıçaklandı.

        İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri annenin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.​​​​​​​

        Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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