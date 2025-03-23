Kayseri'de kızı tarafından bıçaklanan anne öldü
Kayseri'de kızının bıçakla yaraladığı anne hayatını kaybetti.
Kayseri’de kızının bıçakla yaraladığı anne hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta T.C. ile kızı M.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine T.C, kızı tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri annenin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.
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