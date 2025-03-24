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        Kanser hastası çocuklara motosikletçilerden destek

        Kayseri'de kanser tedavisi gören çocuklar için motosiklet kulübü üyeleri kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 23:08 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:11
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        Kanser hastası çocuklara motosikletçilerden destek
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        Kayseri'de kanser tedavisi gören çocuklar için motosiklet kulübü üyeleri kan bağışında bulundu.

        Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü üyeleri, kanser hastası çocuklara kan bağışı desteği için, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesine geldi.

        Kulüp Başkanı Salih Mert Uysal, AA muhabirine, Kayseri'nin en büyük motosiklet gruplarından olduklarını ve sosyal farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Kanser hastası çocukların tedavisinde gerekli kan ihtiyacını karşılamak için ekip olarak yola çıktıklarını anlatan Uysal, "Sadece motor üstünde giden arkadaşlar olmak yerine, sosyal sorumluluk projeleri üreten, birbirine faydalı olabilen bir ekip olarak burada bulunmak istedik." dedi.

        Uysal, 60 kişilik ekiple kan bağışında bulunduklarını, ilerleyen günlerde de kan bağışı için etkinlikler düzenleyeceklerini dile getirdi.

        Grup üyelerinden Arif Güven Şahin, motosikletliler olarak kanser hastaları için yola çıktıklarını vurguladı.

        Yılmaz Caner de duyarlı bir grup olduklarını ve insanlara yardım etmek için bir araya geldiklerini ifade etti.

        Alaattin Bozkurt ise hayatında ilk kez kanser hastası birine can olabilmesi için kan bağışı yaptığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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