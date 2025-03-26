LÖSEV'den Kayseri'de lösemiyle mücadele eden 2 çocuğa maddi destek

Kanser tedavisi gören çocuklardan 5 yaşındaki Zeynep Kopan ve 11 yaşındaki Osman Uçar'a 75'er bin liralık hediye çeki verildi.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, "Önce Çocuklar İyileşsin" kampanyası kapsamında Kayseri'de 2 çocuğa maddi destek verildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Kayseri'de lösemiyle mücadele eden 2 çocuğa 75 bin lira yardım çeki verdi.

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