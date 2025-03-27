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        Ev eşyası taşıyan kamyonette 40 ruhsatsız tabancayla yakalanan sürücüye 10 yıl hapis cezası

        Kayseri'de ev eşyası taşıyan kamyonette 40 ruhsatsız tabanca yakalanmasına ilişkin yargılanan sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:17
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        Ev eşyası taşıyan kamyonette 40 ruhsatsız tabancayla yakalanan sürücüye 10 yıl hapis cezası
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        Kayseri'de ev eşyası taşıyan kamyonette 40 ruhsatsız tabanca yakalanmasına ilişkin yargılanan sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık R.A. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık E.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık R.A'nın, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan cezalandırılmasını, sanık E.Ö'nün ise delil yetersizliğinden beraati yönünde görüş sundu.

        Sanık R.A. esasa ilişkin savunmasında, suçlamaları reddetti. Nakliye işi yaptığını belirten sanık, "Çuval kamyonetin kasasındaydı. İçindeki kolide silah olduğundan haberim yoktu. Benim olsa, eşyaların içine saklardım, kolay bulunmazdı. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık R.A'ya, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

        Tutuksuz sanık E.Ö'nün ise beraatine karar verildi.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Haziran 2024'te, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir kamyoneti durdurmuş, aramada ev eşyalarının arasına gizlenmiş 40 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait şarjör ele geçirilmişti.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden R.A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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