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        Başkan Büyükkılıç, Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti teşkilatıyla birlikte Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:51
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        Başkan Büyükkılıç, Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti teşkilatıyla birlikte Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe ziyaretleri kapsamında Akkışla ve Sarıoğlan'i ziyaret eden Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar eşlik etti.

        İki ilçede de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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