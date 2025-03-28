Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünden çocuklara yönelik sıfır atık atölyesi
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle sıfır atık atölyesi düzenledi.
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle sıfır atık atölyesi düzenledi.
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çocuklara yönelik "Moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temalı atölye çalışması gerçekleştirildi.
Moda ve tekstilde sıfır atık konusuna dikkat çekilen etkinlikte çocuklar, tekstil ürünlerinin geri dönüşümü ve sürdürülebilir moda hakkında bilgi edindi, geri dönüştürülebilir malzemelerle kendi tasarımlarını yaptı.
Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Şahin ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş katıldı.
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