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        İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

        Kayseri, Niğde, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir'de, Ramazan Bayramı namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 08:59 Güncelleme: 30.03.2025 - 08:59
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        İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı
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        Kayseri, Niğde, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir'de, Ramazan Bayramı namazı kılındı.

        Kayseri'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gitti.

        Tarihi Camii Kebir Camisi'ne gelenler vaazı dinledi, bayram namazını eda etti.

        Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

        Öte yandan başta Filistin olmak üzere dünyadaki Müslümanlar için dua edildi.

        - Niğde

        Niğde'de çok sayıda kişi, Ramazan Bayramı namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı.

        Sabah erken saatlerde bayram namazı hareketliliği yaşanan kentte, vatandaşlar camileri doldurdu.

        Hutbeden sonra tüm Müslümanlar için dua edildi.

        - Yozgat

        Yozgat'ta vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere gitti.

        Kent merkezindeki Çapanoğlu Büyük Camisi'nde İl Müftüsü Ali Gülden vaaz verdi, Filistin başta olmak üzere dünyadaki Müslümanlar için dua edildi.

        Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

        - Nevşehir

        Nevşehir’de vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla il genelindeki camileri doldurdu.

        Kent merkezindeki Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisinde Ku'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua edildi.

        Din görevlisince verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı.

        Camide yapılan bayramlaşmada vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de bayram namazı dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisine giden vatandaşlar, camiyi doldurdu.

        Vaazın ardından cemaat bayram namazını kıldı, edilen duaya eşlik etti.

        Namazın ardından Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı.

        Vatandaşlara çikolata ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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