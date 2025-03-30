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        Kayseri'de park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 19:46 Güncelleme: 30.03.2025 - 19:46
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        Kayseri'de park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        V.Ş. yönetimindeki 06 BKE 168 plakalı otomobil, Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi'nde park halindeki 38 UA 378 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, V.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan H.Ş, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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