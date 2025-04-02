Başkan Çolakbayrakdar, belediye personeli ile bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, saha çalışanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile bir araya gelerek, bayramlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade etti.

Kocasinan Belediyesinin büyük bir aile olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin nerede hizmete ihtiyaç varsa orada görevini yerine getiren tüm çalışanlarımızın emeğine sağlık. Yaklaşık 1700 kişilik kadromuzla her alanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yüzlerini güldürmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden büyük bir özveriyle görev yapıyorsunuz. Bu fedakarlığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum."