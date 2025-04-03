Kayseri'de ambulans ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Kayseri'de ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kayseri'de ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
G.T. yönetimindeki 60 AEB 696 plakalı özel ambulans ile A.Ö. idaresindeki 38 LS 819 plakalı kamyonet, Kayseri-Pınarbaşı kara yolunun Kamber mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç da devrildi.
Kazada, ambulansta bulunan hasta, sürücüler ve araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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