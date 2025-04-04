Kocasinan Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Kocasinan Belediyesi, yaz döneminin yaklaşmasıyla ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgeyi sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerden arındırmak için park, bahçe, havuz, fosseptik, kanal, mazgal, durgun su ve kapalı alanlar başta olmak üzere haşere üretebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını belirtti.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle projeler ve yatırımlar yaptıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor."