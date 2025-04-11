Kayseri'de kar ve tipi etkili oluyor
Kayseri'de akşam üzeri başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
Kayseri'de akşam üzeri başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor.
Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle binaların çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Ekipler tarafından kentteki kara yollarının bazı bölümlerinde temizleme ve tuzlama yapıldı.
Kar yağışının yanı sıra etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.
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