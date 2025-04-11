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        Kayseri'de kar ve tipi etkili oluyor

        Kayseri'de akşam üzeri başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:58 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:17
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        Kayseri'de kar ve tipi etkili oluyor
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        Kayseri'de akşam üzeri başlayan kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Kent genelinde etkili olan kar nedeniyle binaların çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Ekipler tarafından kentteki kara yollarının bazı bölümlerinde temizleme ve tuzlama yapıldı.

        Kar yağışının yanı sıra etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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