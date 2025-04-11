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        Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları yeniden ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:37 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:37
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        Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları yeniden ulaşıma açıldı
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        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları ulaşıma açıldı.

        Kayseri'yi Malatya ve Kahramanmaraş'a bağlayan kara yollarında, ekiplerin çalışmasının ardından çift yönlü olarak ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanan Pınarbaşı-Gürün, Yeşilhisar-Niğde ve Ankara-Kırşehir kara yollarında da trafik akışı normale döndü.

        Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Erciyes ve Pınarbaşı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından siz değerli hemşehrilerimizin güvenli bir yolculuk yapabilmesi için ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

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