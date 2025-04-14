Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Şehit aileleri ve gazi ailelerinin içerisinde olmadığı bir süreç, sağlıklı şekilde neticelendirilemeyecektir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Arıkan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür eden Arıkan, Kayseri'nin, Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kentte zirai don sonucu meydana gelen zarar nedeniyle çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'u ziyaret eden Arıkan, burada şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Arıkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlıklı şekilde ayakta durabilmesinin, şehit ve gazilerin sayesinde olduğunu vurguladı.

Zor bir dönemden geçildiğine değinen Arıkan, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, 2024 yılı ekim ayında başlatmış olduğu süreç şu anda devam ediyor. Herhangi bir neticeyi bugünden kestirebilmek zor ama biz Türkiye'nin bekası için iç huzurumuzun son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Sayın Bahçeli'nin açıklama yaptığı gün de bunu söylemiştim. Şehit aileleri ve gazi ailelerinin içerisinde olmadığı bir süreç, sağlıklı şekilde neticelendirilemeyecektir. Orada en fazla söz söyleme hakkı siz değerli kardeşlerimizin, başkanlarımızın. Eğer bir karar alınacaksa sizlerin onay vereceği şekilde sonlandırılması son derece mühim."