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        Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

        Kayseri'de gümrük kaçağı 590 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:31
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        Kayseri'de kaçak sigara operasyonu
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        Kayseri'de gümrük kaçağı 590 paket sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulamada kimlik sorgusu için bir tırı durdurdu.

        Tırda, çay ve tütün tespit köpeği desteği ile yapılan aramada, aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş gümrük kaçağı 590 paket sigara ele geçirildi.

        Araç sürücüsü Y.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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