Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Kayseri'de gümrük kaçağı 590 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolundaki uygulamada kimlik sorgusu için bir tırı durdurdu.

Tırda, çay ve tütün tespit köpeği desteği ile yapılan aramada, aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş gümrük kaçağı 590 paket sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü Y.B. hakkında adli işlem başlatıldı.