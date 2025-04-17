Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan yabancı uyruklu 2 sanık, 15'er yıl hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Suriye uyruklu R.D. ve sanık avukatları hazır bulundu.

R.D'nin birlikte yaşadığı A.K. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SERGİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık A.K, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, Mersin'de yakalanan paketin kendisine tehdit edilerek verildiğini iddia etti.

Bunların uyuşturucu olduğunu bilmediğini öne süren sanık, "Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık R.D. ise kısa bir süre uyuşturucu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını öne sürerek, "Polis gelince A.K. uyuşturucu çıkan paketi bana verdi. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, 2 sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'şer yıl hapis ve 50'şer bin lira adli para cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.