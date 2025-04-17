Kayseri'de çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki kişi öldü

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Köpeklerin kaçmasının ardından olay yerine ulaştıklarını anlatan Polat, "Köpekler kaçınca biz yanlarına vardık. Kontrol ettiğimizde Mustafa Özbek vefat etmişti. Köpekler, sahipli çoban köpeğiydi." dedi.

Gazetecilere açıklama yapan mahalle sakinlerinden Kemal Polat, olay yerine giderken köpeklerin kendisine de saldırdığını, traktörle köpekleri kaçırdıklarını söyledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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